Luc Nicolaï : après la prison, ses biens saisis

Bertrand Touly, l'ancien patron du Lamantin Beach hôtel, ne lâche pas l'affaire. «À la requête de Bertrand Touly, il sera procédé, le 20 février prochain, devant le juge des criées du tribunal de Mbour, à la vente aux enchères d'un terrain nu», rapporte Libération.



Le journal précise que celui-ci, situé aux «Domaines de Capparis», appartient à Luc Nicolaï. Le prix est fixé à 59,875 millions de francs Cfa, d'après la même source.



En 2017, le promoteur de lutte, Luc Nicolaï, a été condamné par la Cour d’appel de Saint-Louis à 5 ans de prison dont 1 an avec sursis et à payer 300 millions de dommages et intérêts à la partie civile, «pour avoir introduit de la drogue dans les bureaux de Bertrand Touly».



Ce dernier est décidé à rentrer dans ses fonds qui lui ont été alloués par le tribunal.