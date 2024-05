Loi criminalisant l'homosexualité : Thierno Bocoum presse le gouvernement

Le président du mouvement AGIR a tenu à rappeler au nouveau régime sa promesse d'une loi criminalisant l'homosexualité après que le premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé sur la question, ce jeudi 16 mai à l'occasion d'une conférence qu'il a co-animée avec Jean Luc Mélenchon. "Ils avaient opté pour la criminalisation. Ils l’avaient déclaré publiquement et l’avaient aussi signé à travers le mémorandum des législatives 2022 de And Samm Jikko Yi (ASJ) » ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES VALEURS (APV)" a-t-il écrit. Par ailleurs, Thierno Bocoum invite les dirigeants actuels à exprimer "définitivement une position très claire sur le gordjiguénisme, qu’ils matérialiseront à travers une loi". Ce dernier estime que "se limiter à dire que cela ne fait pas partie de nos valeurs, ce n’est pas faire plus que le régime précédent qu’ils avaient accusé d’en faire la promotion".