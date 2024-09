Ligue 1 sénégalaise : la date de démarrage du championnat fixée

La semaine dernière, la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) annonçait que la Ligue 1 et la Ligue 2 reprendront leurs droits le 12 ou le 19 octobre prochain. Il restait à fixer la date précise. C’est fait. Dans une note d'information, relayée par Wal fadjri Quotidien, la Ligue pro informe en effet que les championnats professionnels s’ouvriront le 19 octobre. Cette année sera marquée par le passage de 14 à 16 équipes aussi bien pour la Ligue 1 que pour la Ligue 2. Pour l’élite, la première journée (voir programme ci-dessous) sera marquée par le choc Jaraaf-Génération Foot. Le champion sortant, Teungueth FC, sera aux prises avec Hlm. LIGUE 1-PROGRAMME (1RE JOURNÉE) US Gorée-Oslo FA Dakar Sacré-Cœur – AS Pikine Guédiawaye FC-US Ouakam Linguère-Jamono Fatick Jaraaf-Génération Foot Ajel-Wallydaan Teungueth FC-HLM Casa Sports-Sonacos