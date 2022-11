Libération de Pape Alé Niang : La société civile vient en renfort

Les journalistes ont un soutien de taille dans leur lutte pour la libération de Pape Alé Niang. Les organisations de défense des droits de l’hommes ont décidé, lundi, de faire front commun pour tirer dans le même sens. Le journaliste est détenu pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. C’est une question de liberté de presse et, au-delà, de la liberté d’information qui, encore une fois, n’est pas négociable dans une démocratie », a dit Mamadou Thior, membre de la Cap, ce lundi, à la maison de presse Babacar Touré, lors de la rencontre du Cap et la société civile. Il ajoute : « Nous avons échangé avec les organisations des droits de l’homme pour la libération de notre confrère dans les plus brefs délais. Aujourd’hui, c’est Pape Alé Niang, demain ce sera un autre sénégalais. C’est dire que tout le monde est en sursis. Les organisations des droits de l’homme ont dit leur disponibilité pour rejoindre le Comité mis en place pour la libération de Pape Alé Niang », a indiqué le président du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored).Entre autres, organisations présentes à la rencontre, il y avait Article 19, la Raddho, Amnesty Sénégal, la Lsdh et Afrikajom Center. La Cap et les droits-de-l’hommistes ont proposé même d’aller vers la réforme de certaines dispositions liberticides comme les articles 80 et 255 relatifs à la diffusion de fausses nouvelles qui « envoient quelqu’un en prison pour un rien ».