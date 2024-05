Libération de Bah Diakhaté : les cadres de l'Apr appellent à "libérer" Diomaye de l'emprise de Sonko

La Convergence des cadres républicains a tenu sa première réunion hier jeudi, après leur défaite lors de la présidentielle du 25 mars 2024. Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades qui se sont rencontrés pour discuter des questions de l’heure, ont annoncé leur soutien à leur camarade, l’activiste Bah Diakhaté, jugé lundi pour « diffusion de fausses nouvelles » et « soffense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du Président de la République ». Ces responsables de l'ancien régime ont profité de l’occasion pour inviter tous les membres et les démocrates à se mobiliser pour libérer le président de la République (Bassirou Diomaye Faye) de l’emprise du président du Pastef ( Ousmane Sonko) qui s’exerce à la « fonction » de « Président » de fait. Sur le même registre, les cadres de l’Alliance pour la République (Apr) rappellent au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu’il est constitutionnellement le seul dépositaire des suffrages des Sénégalais et doit veiller à ce que le blason du pays ne soit pas terni par une cacophonie diplomatique au sommet de l’Etat. Au cours de cette rencontre, il a aussi été question de l’avenir du parti de Macky Sall. Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades demandent au parti de convoquer le Secrétariat exécutif national pour l’évaluation de la vie parti afin de clarifier les perspectives ?.