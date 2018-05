Lettre ouverte à Eiffage : Gérard!! Il faut arrêter l'hécatombe

C'est avec beaucoup de tristesse et le coeur meurtri que jai appris le décès de notre jeune frère, l'artiste Papis Baba Diallo suite à un accident de voitures sur l'autoroute à péage. C'est une perte immense pour notre pays qui s'est distingué ces dernières années sur la scéne africaine et internationale par les qualités intreseques de sa jeunesse, créative, épanouie, pleine de talents et de rêves. Papis n'a même pas eu le temps de dire au revoir à sa famille , à la communauté artistique et à son pays car pris en tenaille sur une autoroute dont la sécurité devrait être garantie à tout point de vue.

Cet accident rappelle un autre: Il y a moins de 3 ans, le mercredi 5 Aout 2015 mon jeune frère du quartier Cite Lamy (Thies) Gora Thiam, la trentaine, avait trouvé la mort dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions. Le procès intenté par sa famille contre Eiffage ne donna rien du tout . Donc cette tragédie vaut tous les rappels à l'endroit des automobilistes mais aussi et surtout à vous responsable de la Société Eiffage qui exploite l'autoroute dans le cadre d'une concession. Notre pays ne peut plus supporter encore longtemps cette tragédie à grande échelle due le plus souvent à des négligences humaines et à des carences manifestes dans la gestion des risques. Il faut le dire clairement et sans equivoques: cette série d'accidents va altérer la réputation et le label de confiance de Eiffage dont nous attendons à juste titre une plus grande exigence dans la qualité des services rendus aux usagers.

En automobiliste familier du trajet Dakar-Thies, je connais comme la plupart des Sénégalais les failles du péage, ses défauts d'éclairage, la difficulté à organiser des secours en cas d'accident et le manque de sécurité. Or les Sénégalais continuent encore de payer très stoiquement et très lourdement un investissement même si tout le monde reconnaît son utilité et son efficacité dans le nouveau dispositif d'aménagement de notre pays en territoire viable, compétitifs et interconnectés selon la vision éclairée du Président de la république .

Je ne mets pas en doute le savoir faire et l'expertise de Eiffage mais j'exprime , Gérard , un sentiment de lassitude que je partage avec beaucoup de mes compatriotes dépités par les nombreux accidents sur le péage.

De ma position d'élu local et détenteur d'un mandat de Président de l'Association Nationale des Élus départementaux (ANED) mais aussi de membre de la mouvance présidentielle , je devine le malaise et la peine des plus hautes autorités de ce pays , elles qui ont consenti beaucoup d'efforts pour le renouvellement dans la légalité de la Concession de l'autoroute à péage dans le cadre d'un partenariat gagnant gagnant.

Mr le P.DG!!

Il faut par conséquent mériter la confiance du gouvernement et du peuple senegalais ; gentlement certe mais pas au point de laisser ces enfants mourir sur le péage du fait de déficits qui auraient du être corrigés rapidemment. Je vais terminer Gérard en te faisaant un aveu. Je suis toujours submergé d'une emotion indescriptible à chaque fois que l'occasion m'a été donnée d'admirer à partir du péage les chantiers qui sortent de terre à hauteur de Diamnidio. C'est d'une beauté sublime. Il ne faut jamais se lasser de hisser le péage à la hauteur des nouvelles ambitions que se donne le pays sur la voie de l'Emergence.

El hadji Malick Mbaye

Leader du Mouvement Gem Sa Bopp