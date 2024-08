Lettre de l’Abbé Latyr Ndiaye à Ousmane Sonko : La réaction de Cheikh Oumar Diagne

Cheikh Oumar Diagne, ministre conseiller, Directeur des moyens généraux de la présidence de la République, apporte un “soutien total à Ousmane Sonko” après la parution de la lettre de l’Abbé André Latyr Ndiaye, fustigeant les propos de M. Sonko sur le voile en marge de la cérémonie du dernier Concours général. “La loi sénégalaise n'interdit pas le voile dans ses institutions. Et que par conséquent, des privés ne peuvent aller au-delà de la LOI censée être générale et abstraite”, a-t-il dit dans un texte que nous publions in extenso. “Heureux de lire le labbé Latyr pour 2 raisons: Un dirigeant qui ne peut être conseillé, est condamné à sa perte. Nous devons débattre de tout dans le respect et par des arguments. Je vais rester courtois et poli par égard à l’institution qui vous porte. Votre refrain « jeune politicien nouvellement promu » n’est ni poli ni courtois et l’on dit souvent « charité bien ordonnée commence par soi-même ». J’ose espérer que vous êtes pardonné comme le mentionne Esaie 43:25. Je ne vais pas en rajouter dans la polémique, mais je tiens juste à préciser que la loi sénégalaise n'interdit pas le voile dans ses institutions. Et que par conséquent, des privés ne peuvent aller au-delà de la LOI censée être générale et abstraite. Je rappelle aussi que les religions révélées partagent un ensemble de valeurs comme la couverture pour les femmes libres et majeures, l’interdiction du vin, la circoncision etc. Nous sommes les enfants d’ABRAHAM, nous pouvons avoir des approches différentes de par nos charias, mais nous sommes adorateurs d’un Dieu UNIQUE qui proclame l’unicité dans la diversité. Je terminerai par dire que nos priorités sont ailleurs et c’est cela notre combat à l’heure actuelle. Le chômage, la vie chère, l’insécurité, la corruption, etc. Voilà nos adversaires !! Ps: « Mené, Mené, Tekel, upharsin » j’y reviendrai car les musulmans savent la main mystérieuse ayant écrit ces 4 mots (4 haqiqa dans la tradition soufie musulmane). Il y a une grande science derrière ces mots dont Daniel n’a donné qu’une mince introduction. Nous soutenons totalement le PM (il n’est pas Belsatsar et ne doit rien à Nabuchodonosor), le Sénégal est un pays de paix, de foi et nous ne sommes pas la FRANCE !! Un abbé devrait plus être dérangé par une petite jupe que par un voile !!”