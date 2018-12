Les réalisations que j’ai découvertes en revenant au Sénégal (Un sénégalais de la diaspora)

e suis un Sénégalais de la diaspora, je prends l’Airbus casamance j’atterris à Diass je vais assister à un colloque à cicad Je loge au radisson je vais assister à des événements sportifs à l’Arena je vais après rentrer à Dakar visiter le musée de civilisations noires assister à une soirée Youssou Ndour baaba mall Waly Seck Coumba gawlo au grand théâtre je vais saluer un cousin étudiant dans l’un des nouveaux pavillon au campus de L’ucad je passe à massalikou Al jinane prier je prends l’autoroute Ila Touba pour visiter le khalife je remonte sur tiwaouane pour de même et autres mosquées bijoux un peu partout et autres religieux ,je prends l’ATR pour Ziguinchor et reviens par le pont farafenni, je reviens à diass,je prends le TER et j’en profite pour jeter un coup d’œil sur les buildings qui poussent je constate que l’on ne parle même plus de défaillance de l’électricité, que les réseaux de téléphonie sont au top sur tous mes trajets / je vois mes compatriotes bouger je les sens motivés /je prends une vedette pour voir les plateformes gazières et pour comprendre de quoi sera fait demain

Je regarde la tv les inaugurations les débats libres je vois que la sécurité est assurée dans cette zone à risques

J’apprends que tous les grands de ce monde ont rendu visite au Pt actuel durant son mandat que les perspectives de coopération sont excellentes

Alors je prends deux décisions

1/ je vote Macky Sall ce Pt qui a réalisé tout cela et qui rassure et dont j’ai lu le parcours dans son livre qui est attachant et entraînant qui magnifie l’effort et les valeurs cardinales aux antipodes de ceux qui se croient nés uniquement pour présider ,sans aucun vécu des réalités du pays

2/ je vais me trouver une activité dans mon pays pour participer et revenir m’y installer et recueillir les fruits de cette gouvernance qui a engendré cette excellente qualité de vie et qui me va puisque tout y est ,l’école pour les enfants la sécurité le religieux la couverture maladie universelle et la fierté d’être chez soi

Avant de reprendre le Ter pour diass reprendre l’Airbus casamance pour l’Europe ,je veux solliciter une audience auprès du Pt Macky Sall pour lui dire un mot Dieuredieuf Merci

Il me reçoit en famille simple Tiebou Diene j’interroge la Pte Marième Faye sur ses œuvres caritatives saluées et reconnues par tous les sénégalais et même mon chauffeur de taxi me dit qu’elle lui a donné un billet pour la Mecque /

Mais elle même ne veut étaler ce qu’elle fait puisque pudique et religieuse et elle ne l’a fait que pour Allah en soulageant des compatriotes /je vais donc m’arranger autrement pour me renseigner / ce qui est sûr c’est qu’étant sénégalaise par toutes ses fibres elle est plus en phase avec les problèmes plus accessibles aussi et elle est d’un tempérament simple ,et sa vie aux côtés de son mari décrite dans le livre prédispose à toute cette générosité de cœur /

Je prie pour la famille et prends date pour le 24 février car je serai là pour la victoire habillé en sénégalais prenant l’avion sénégalais casamance ,debarquant a diass prenant le le Ter et arrivant sur les lieux de la fête et peut être que dans la foule en liesse je pourrais faire une selfie Avec Le Pt élu Macky Sall