Les ex-travailleurs de Premier Bet se mobilisent pour réclamer leurs droits : sit-in et appel à l'État sénégalais

Ce 5 août, les anciens employés de Premier Bet ont organisé un sit-in devant les locaux de l’entreprise situés à Sacré-Cœur. La manifestation visait à exprimer leur mécontentement et à réclamer le paiement de leurs indemnités, après la fermeture inattendue de la société de paris sportifs. La fermeture de Premier Bet, annoncée le 31 juillet, a laissé plus de 800 agents sans emploi. Parmi eux, Niouma Cissé, ancienne employée de l’entreprise, a pris la parole pour dénoncer la manière dont la situation a été gérée. « La plupart des agents ont travaillé entre 2 et 3 ans sans obtenir de contrats à durée indéterminée (CDI). Nous avons appris la fermeture de l’entreprise par un message fuité avant d’être officiellement informés à la dernière minute. » Madame Cissé a également souligné que seulement 10 % des employés ont été indemnisés à ce jour, laissant la majorité des prestataires sans compensation. « Nous demandons non seulement la reconnaissance des prestataires comme employés sous contrat, mais aussi le paiement des indemnités pour tous les travailleurs, y compris ceux ayant un contrat officiel. » Face à cette situation, les anciens travailleurs ont décidé de porter leur cause devant la justice et espèrent obtenir réparation. Ils appellent également à l’intervention de l’État sénégalais. « L’État doit intervenir pour nous garantir le paiement de nos indemnités. Nous sommes des citoyens sénégalais et africains, certains employés viennent même de la sous-région. Nous savons que l’État peut agir pour nous aider », a insisté la porte parole du jour. La fermeture de Premier Bet fait suite à l’incapacité de la société à régler une somme due après un redressement fiscal. Cependant, les anciens employés insistent sur l’urgence d’une indemnisation complète et équitable pour tous, en particulier pour les agents prestataires qui représentent plus de la moitié des effectifs concernés. Les anciens travailleurs de Premier Bet restent déterminés à se battre jusqu’à l’obtention de leurs droits légitimes