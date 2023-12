« Les entraves aux cortèges de l’opposition doivent cesser », Seydi Gassama interpelle Macky

Combien de fois a-t-on eu oui dire ou de plaintes fondées que tel cortège de l’opposition a eu tel ou tel problème avec les forces de l’ordre à l’intérieur du pays. Alors que le parti présidentiel déroule, sans anicroche, ses activités. Seydi Gassama s’en offusque et s’adresse à qui de droit. Le convoi du leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a été bloqué par la gendarmerie le soir du 30 novembre sur la route de Waoundè, dans la région de Matam. Pour ne retenir que cette dernière violation de liberté de mouvement et de circulation concernant Khalifa Sall, candidat déclaré à la prochaine Présidentielle. Et la coupe est pleine pour le directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal : « Le Président Macky Sall applique á ses opposants les restrictions qu’il dénonçait avec véhémence. Pour recueillir les parrainages – au moins 44559 électeurs dans 7 régions au moins – les candidats sont obligés de parcourir le pays. Les entraves á leurs cortèges doivent cesser ».