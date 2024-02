Les dessous de l'audience entre Pape Djibril Fall et les experts de l'Union Européenne

Candidat à la Présidentielle, Pape Djibril Fall avait tenu une déclaration dimanche dernier pour annoncer son refus de participer au dialogue national. Plus tard, le leader des Serviteurs a reçu une délégation de la Mission d'observation des élections de l'Union Européenne (UE). Selon une note reçue des services de communication de Pape Djibril Fall, l'audience a duré environ 2 heures et a été l'occasion entre le candidat et les experts des élections de l'UE d'aborder les derniers développements de l'actualité politique. "Le Président Papa Djibril Fall a réitéré la position de principe de la coalition Papa Djibril Fall Président qui exige la tenue du scrutin avant le 2 avril 2024, avec les 19 candidatures déjà validées", lit-on sur la note. Une demande que le dialogue national ne risque pas de satisfaire puisque les plénipotentiaires ont proposé la date du 2 juin pour la tenue de la Présidentielle, soit 2 mois après la fin du mandat de Macky Sall.