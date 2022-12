Les JOJ Dakar 2026 débuteront le 31 octobre 2026 (officiel)

Les dates des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 ont été révélées. Le premier événement olympique à se dérouler sur le continent africain débutera officiellement le 31 octobre 2026 avec une cérémonie d’ouverture le premier jour de compétition et s’achèvera le 13 novembre, lit-on sur le site du CIO. Suite à la décision de reporter les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar de 2022 à 2026, le Comité International Olympique (CIO), le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) de Dakar 2026 et l’ensemble des parties prenantes concernées ont décidé d’évaluer les dates potentielles arrêtées pour les Jeux. La période de 14 jours des JOJ a été proposée à la commission exécutive du CIO à la suite d’une évaluation approfondie prenant en compte les horaires des écoles et des universités afin de s’adapter au mieux au programme scolaire des athlètes, aux conditions météorologiques et aux autres événements sportifs et célébrations internationales. Dakar 2026 coïncidera également avec la Journée africaine de la jeunesse (1er novembre) qui est une célébration importante au Sénégal permettant aux écoliers de disposer de plus de temps pour participer et contribuer aux JOJ.