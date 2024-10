Législatives : ce que les 41 listes vont coûter

Quarante-et-une listes sont retenues pour les législatives du 17 novembre. Cette flambée des candidatures va coûter cher au Trésor public. Rien que pour la confession des bulletins de vote et des documents de propagande, l’État va casquer près de 11 milliards de francs Cfa. L’Observateur, qui a sorti la calculette, rapporte que 348 millions 500 mille bulletins de vote seront confectionnés pour les 41 listes. À 31 francs Cfa l’unité chez l'imprimeur, ce poste à engloutir 10 milliards 800 millions de francs Cfa. Pour les documents de propagande, le journal révèle que chaque liste coûtera 21 millions au contribuable, soit un total de 816 millions pour toutes les listes. La même source souffle que les imprimeurs sont déjà à pied d’œuvre et que certains bulletins ont même été livrés. «Ces bulletins de vote déjà produits sont généralement ceux de la Diaspora», précise le quotidien du Groupe futurs médias. Qui ajoute : «En effet, dans le cahier des charges établi par le ministère de l’Intérieur, les imprimeurs doivent produire, au plus tard mardi prochain [demain, le 15 octobre], les bulletins de vote destinés à la Diaspora. Et pour les bulletins de vote [pour le scrutin] au niveau national, le délai de rigueur est fixé au 7 novembre.»