Législatives anticipées : Amadou Ba et ses alliés lancent la coalition "JAMM AK NJARIN"

Après la rencontre avec les élus locaux de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba et ses alliés ont annoncé hier, mardi, la formation d'une nouvelle coalition baptisée "JAMM AK NJARIN". Cette coalition regroupe le Parti socialiste (PS), l’Alliance des forces de progrès (AFP), ainsi qu'une trentaine de partis de gauche, dont la Ligue Démocratique (LD) et le Parti de l’indépendance et du travail (PIT). Cette grande coalition se prépare à solliciter les suffrages des Sénégalais lors des élections du 17 novembre prochain, dans le but d'établir une cohabitation dans le pays.