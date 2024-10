Législatives 2024: Les révélations de Madiambal Diagne sur la constitution des intercoalition

Le directeur d’Avenir Communication, Madiambal Diagne, a exprimé son scepticisme quant à l’intercoalition entre Amadou Ba, l’Alliance pour la République (APR) et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS). « Je n’ai jamais cru à une alliance entre l’APR, le PDS et Amadou Ba », a-t-il fait savoir, ce mardi soir, lors d’une émission spéciale sur Seneweb Tv. Il a rappelé qu’il y a moins de six mois, avant la présidentielle de 2024, le PDS avait accusé Amadou Ba de tentative de corruption à l'égard des juges du Conseil constitutionnel, accusation alors soutenue par l’APR. Le célèbre journaliste a, par la même occasion, levé le coin du voile sur les discussions entretenues entre d'autres membres de l'opposition. « Bougane Gueye Dany, Anta Babacar Ngom et Déthié Fall ont entamé des pourparlers avec Amadou Ba en vue de la constitution d’une intercoalition, tout en posant pour condition que les membres de l’Alliance pour la République n’y soient pas associés. Toutefois, l’ancien Premier ministre a rejeté cette exigence, arguant que l’unité fait la force », a évoqué Madiambal Diagne, qui souligne également que ce qui étonne à l’heure actuelle, c’est l’acceptation par Bougane Gueye et ses alliés de s’associer à l’Apr, en dépit de leurs réticences initiales.