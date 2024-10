Législatives 2024 : L'ancien ministre Moussa Bocar Thiam retire sa candidature

Candidat pour un poste de député à Matam, Me Moussa Bocar Thiam a changé d'avis. Sur la Rfm, l'avocat et actuel maire de Ourossogui a annoncé son désistement. "Au début, j'avais déposé ma candidature. Mais après réflexion, puisqu'il y a eu beaucoup de candidatures et étant l'un des derniers ministres de la région de Matam, j'ai préféré désister et retirer ma candidature. Dieu m'a donné des responsabilités et il ne serait pas judicieux de me battre (avec les membres de mon parti) pour un poste de député", a fait savoir l'ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique sous Macky Sall. Lorsque le journaliste lui a demandé s'il n'avait pas retiré sa candidature pour éviter une débâcle face à Pastef, il a répondu : "Ces élections, je vous le dis, seront remportées par l'opposition !"