Législatives 2022 : Mimi Touré répond à la loi du talion appelée par Ousmane Sonko…

Au lendemain du grand rassemblement des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à la place de la nation, ceux de lla coalition Benno bokk yaakaar ont apporté la réplique. C’est la tête de la liste nationale de la coalition qui a une fois porté la voix de Benno. Aminata Touré tance les leaders de Yewwi et Wallu. « La coalition Benno bokk yaakaar condamne les déclarations incendiaires et les comportements subversifs des leaders de Yaw » dit l’ancienne première ministre.



Poursuivant son propos, elle souligne que l’opposition ne peut pas se prévaloir que de leurs turpitudes. « Le verdict du conseil constitutionnel ne fait que confirmer l’aveu des leaders de Yaw. Ils ne peuvent pas avoir une lecture des décisions de justice à géométrie variable. On n’acceptera plus leur appel à brûler le pays. Cette posture antirepublicaine, séditieuse, putschiste et rebelle est inacceptable. La décision du conseil constitutionnel met définitivement fin au débat sur les listes retenues. Par conséquent, le débat est clos » répond sèchement Aminata Touré.



Toutefois, elle réaffirme que « les élections se tiendront à date échue car le Sénégal reste un Etat de droit. Par conséquence, les menaces et les crimes d’orfraie d’opposants déboussolés ne pourront constituer un frein à cet élan », lance Mimi Touré qui appelle les responsables de la coalition à descendre sur le terrain car le débat sur les listes est clos.