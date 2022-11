Le chauffeur de Ousmane Sonko arrêté

Une nouvelle arrestation dans l’affaire Tchiky. Il s’agit de Mamadou Lamine Diama, un chauffeur de Ousmane Sonko.Selon l’Observateur, le conducteur du pick-up était venu hier mardi à la brigade de Saly pour déposer une plainte contre les habitants de Tchiky et a été identifié par une victime comme étant le conducteur du véhicule qui fonçait sur eux. Les pandores de la Section de recherches sont à la recherche de trois autres personnes pour les besoins de l’enquête.Me Abdoulaye Tall a souligné que des personnes ont été blessées du côté de leur convoi lors des affrontements à Thicky. Les victimes ont également déposé plainte. « Il s’agit de Ousmane Diop, un des chauffeurs du convoi, de Lamine Diambang et de Mapathé Mbaye. Tous ont déposé des plaintes à la Section de recherches de la gendarmerie de Saly », précise la robe noire. « Nous suivons de très près ce dossier. Nous attendons que la Justice fasse son travail. Nos militants, qui sont blessés, ont au moins des certificats médicaux de 15 jours avec des voitures qui ont été caillassées. Donc, nous attendons une enquête diligente de ces plaintes », renchérit Me Tall.