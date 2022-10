Le Sénégal devient membre de l’Opep du gaz

Le Sénégal intègre le club restreint des pays exportateurs de gaz. A partir de ce mardi, selon Financial Afrik, il sera membre de Gas Exporting Countries Forum (GECF), l’organisation des pays exportateurs appelée aussi ‘’l’Opep du gaz’’. D’ailleurs, c’est Dakar qui accueille la 24e conférence ministérielle de l’organisation. Le Sénégal sera le 20ème pays mondial, le 8ème africain derrière l’Algérie, le Nigéria et l’Angola entre autres. Il sera d’abord observateur, avant de devenir membre de plein droit à partir de 2023, quand le projet Gta va sortir les premiers mètres cubes des entrailles de l’océan. L’Opep du gaz pèse 70% des réserves mondiales de gaz et 43% de la production. Cette organisation est dirigée par des puissances gazières que sont la Russie, l’Iran et le Qatar.