Le Sénégal bénéficie d’un financement de 1.115 milliards de francs CFA de l’UE et du FMI

L’Union européenne (UE) et le Fonds monétaire international (FMI) ont accordé au Sénégal un financement de 1.115 milliards de francs CFA en vue de l’exécution, pendant trois ans, de nouveaux programmes de développement, a appris l’APS mardi de ces deux partenaires économiques et financiers de l’Etat. L’annonce a été faite lors d’une réunion consacrée à la situation macroéconomique sénégalaise, à laquelle ont participé le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani, et le représentant du FMI à Dakar, Cémile Sancak. ‘’Dans le cas du Sénégal, ces ressources additionnelles contribuent au financement de nouveaux programmes du FMI, qui viennent d’être adoptés et donneront accès à approximativement 1.850 millions de dollars US (soit environ 1.115 milliards de francs CFA) au Sénégal, sur trois ans’’, affirme un communiqué conjoint des trois parties. Ce financement vient s’ajouter aux ‘’importants financements bilatéraux octroyés par l’UE et ses Etats membres pour cette année et la suivante, dont ‘’150 millions d’euros de prêts concessionnels par la France, 70 millions d’euros de dons par l’UE ou 68 millions d’euros de dons par l’Allemagne’’, selon le texte. Le représentant du FMI au Sénégal a signalé que les ressources transférées à travers le fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, ainsi que le nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI, allaient contribuer au financement des programmes de trente-six mois avec le Sénégal. ‘’Ces programmes visent à remédier aux déséquilibres macroéconomiques en réduisant les vulnérabilités de la dette, à renforcer la gouvernance, à assurer une croissance plus inclusive et riche en emplois, et enfin à relever les défis structurels à plus long terme liés au changement climatique, par la mise en œuvre de politiques climatiques appropriées’’, a-t-il expliqué dans le communiqué. De son côté, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal a estimé que la rencontre des trois partenaires était la ‘’preuve manifeste de la solidarité qui unit la Team Europe avec le Sénégal et, plus généralement, avec les pays sur la voie de l’émergence’’. Il s’agit d’aider à faire face aux effets pour le pouvoir d’achat des ménages de la hausse des prix liée à la pandémie de Covid-19 et aggravée par la guerre de la Russie en Ukraine, a souligné M. Pisani. Ce financement est une réponse à la ‘’demande légitime des pays africains de disposer de davantage de droits de tirages spéciaux, afin de mieux faire face aux crises devenues récurrentes’’, a dit l’ambassadeur de l’UE au Sénégal. ‘’Ces financements additionnels seront accompagnés d’une gestion publique efficace et transparente, au service des citoyens et en lien avec les engagements pris par l’Etat du Sénégal’’, a-t-il ajouté.