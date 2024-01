Le Cameroun lance la première vaccination systématique au monde contre le paludisme

Le 22 janvier 2024, le Cameroun franchit un cap décisif en intégrant dans son programme de vaccination habituel le vaccin RTSS, marquant une étape importante dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Ce jour est considéré comme historique pour le continent engagé dans une bataille contre cette maladie très mortelle, en particulier chez les petits enfants. Malgré les avancées depuis l’an 2000 ayant réduit le taux de mortalité d’un tiers, le paludisme demeure une maladie dévastatrice. En 2021, 95% des cas et 96% des décès dus au paludisme se sont produits en Afrique. Le vaccin RTSS représente une innovation prometteuse, susceptible de diminuer les chiffres de la maladie lorsqu’il est combiné à des mesures préventives existantes. Le Cameroun, confronté à une hausse des cas et décès liés au paludisme depuis 2017, a reçu 331 000 doses du précieux vaccin en novembre 2023. En visant la vaccination d’un demi-million d’enfants camérounais en 2024 et 2025, le pays passe à l’offensive pour réduire l’impact de cette endémie. Ce premier pas hors des programmes pilotes renforce l’espoir dans ce combat de santé publique. L’engagement de Gavi, l’Alliance du Vaccin, reflète l’élan mondial pour éradiquer le paludisme. Avec la collaboration de 20 pays africains, l’objectif est d’immuniser environ 6,6 millions d’enfants contre le paludisme d’ici à 2025, démontrant l’ambition de cette initiative sans précédent sur le continent africain.