Lansana Gagny Sakho : « Macky Sall a sa place à la CPI »

Lansana Gagny Sakho, Président du Conseil d’Administration de l’APIX, n’a pas mâché ses mots en réagissant à la dernière sortie de Macky Sall. Dans un texte incisif, il critique sévèrement la gestion des institutions par le président sortant, l’accusant d’avoir mis en péril les fondations de l’État au profit d’intérêts personnels et claniques. Il dénonce également l’augmentation des dépenses publiques et la répression des opposants, tout en pointant les atteintes aux droits humains et la détérioration du climat politique sous son mandat. Texte in extenso : Amnésie, folie, affolement, cupidité… Ces mots sortis de la bouche de Macky Sall. Restaurer le fonctionnement des institutions Reduction du train de vie de l’Etat Assises de la réconciliation INSTITUTIONS Pourtant aucun Président, aucun, n’a mis autant d’énergie à déstructurer les institutions de notre pays que Macky Sall. Macky Sall a fait et défait les institutions, sur fond d’intérêt de son clan. Il a supprimé la fonction de Premier ministre en 2019 avant de la réintroduire en 2022. Le samedi 3 février 2024, à la veille de l’ouverture de la campagne présidentielle, il décida d’abroger par décret le scrutin du 25 février. Les députés se réunissent le dimanche et le lundi suivant pour voter, dans une ambiance où les députés de l’opposition sont expulsés de l’Assemblée par le GIGN et ne prennent pas part au vote, une loi fixant la date du 15 décembre. Macky Sall a instrumentalisé la justice pour mettre ses principaux opposants en prison : Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko… En interrogeant l’histoire, le même Macky Sall, ministre, avait forcé pour voter à Fatick sans sa pièce d’identité. TRAIN DE VIE DE L’ÉTAT Quelques jours avant son escapade à Marrakech, dans sa stratégie de terre brûlée, on a vu un Président sortant signer tous types de contrats léonins, tous décrets pour fragiliser les finances publiques. Plus de 2500 milliards de FCFA dépensés sous le sceau du secret-défense. Fin 2020, la dette de l’État centrale pour certains secteurs parapublics est à 15,664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors que la norme UEMOA est de 70%. 650 milliards de francs CFA disparus des comptes de l’État du Sénégal…. Nous avons eu à la tête de notre pays un grand banditisme vorace et vulgaire qui a mis le Sénégal en coupe réglée. Macky Sall ferait mieux de commencer par régurgiter le fruit du pillage de son clan… cela soulagerait fortement le train de vie de l’Etat. RECONCILIATION Didier Badji et Fulbert Sambou ne sont pas une vue de l’esprit, près de 80 personnes lâchement assassinées, plus d’un millier de prisonniers. Détérioration de la situation des droits humains sous Macky Sall. Près de 60 morts liées aux manifestations, des milliers de blessés et des centaines d’arrestations arbitraires. Beaucoup d’autres violations : attaques contre la presse, les journalistes et des coupures intempestives d’Internet. Macky Sall, c’est un usage des armes à feux, des véhicules blindés contre les populations civiles… Macky Sall, c’est également cette rhétorique de « forces occultes », de « forces spéciales d’infiltration », tous ces narratifs politiques sont aujourd’hui jetés à la poubelle. Justice doit être rendue sans faiblesse, c’est un préalable à toute réconciliation… Le troisième Reich ne fut pas impliqué dans la réconciliation en Europe après la Seconde Guerre mondiale… Macky Sall a sa place à la CPI. POURQUOI CET ACTIVISME Plus de gendarmes, de policiers, de marrons du feu et de nervis à la solde du clan. Le fameux lion qui dort est en réalité un peureux ; protéger ses arrières est son seul objectif. Il n’arrive plus à dormir depuis que la possibilité d’une abrogation de la loi d’animiste a été abordée. Il donne l’image d’un toutou de balcon. En fait, toute cette meute de kleptocrates cherche à se réfugier derrière le suffrage des électeurs sénégalais pour se dérober toute honte bue… Nous avons une nation à réconcilier, un pays à reconstruire, une jeunesse à rassurer. Lansana Gagny Sakho