Lansana Gagny Sakho : « Le nouveau régime Diomaye-Sonko fait l’objet de tentative de déstabilisation … »

Dans un tweet, Lansana Gagny Sakho, membre de Pastef, a dressé un tableau alarmant de la situation politique actuelle au Sénégal. Selon lui, le gouvernement fraîchement établi de Diomaye-Sonko fait l’objet d’une tentative de déstabilisation orchestrée par une entité qu’il qualifie de « monstre » toujours en quête d’un retour au pouvoir. « Une partie de la presse mercenaire et les voyous de la trempe de Diambalerie et le Dany Maitre Chanteur servent de relais à l’employé de Macron », déclare-t-il. M. Sakho met en lumière une logique de force organisée, dénonçant le déploiement d’un plan qu’il qualifie de « diabolique » contre le nouveau régime en place. Pour Lansana Gagny Sakho, il est impératif que le gouvernement adopte une position ferme et en finir avec ces « narcos ».