La réponse cinglante de Cheikh Thioro Mbacké à Omar Youm sur la criminalisation de l’homosexualité

Le député Cheikh Thioro Mbacké, vice-président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a vivement répondu à Oumar Youm, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakar, concernant ses déclarations sur le nouveau gouvernement et la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Cheikh Thioro Mbacké accuse Omar Youm de ne pas avoir agi lorsqu’il en avait l’opportunité, dénonçant son blocage passé de la loi et qualifiant ses récentes déclarations de démagogiques. Texte in extenso : Me Oumar Youm qu’avez vous fait pour criminaliser l’homosexualité quand vous étiez le président du groupe parlementaire et vous détenez une majorité confortable pour voter la loi criminalisant cet acte abominable ? Je vous le rappelle si votre mémoire est courte ou bien vous voulez berner les sénégalais que c’était vous qui avez bloqué la loi. Elle même pas passé à la commission pour que les parlementaires puissent en débattre. Vouloir maintenant s’ériger en défenseur de cette Loi en évitant le nouveau régime de criminaliser l’homosexualité tout en sachant que c’est vous qui est toujours majoritaire à l’assemblée c’est vraiment de la démagogie. Monsieur Youm nous n’avons pas de leçon à recevoir de vous. Pour que nul n’en ignore, c’était vous-même en tant que président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakar qui aviez bloqué la Loi. Si ce n’était pas vos manœuvres, l’homosexualité serait aujourd’hui criminalisée au Sénégal et que ce débat n’aurait jamais eu lieu. Vous voulez seulement alimenter un débat qui n’a pas sa raison d’être pour exister politiquement après votre débâcle du 24 mars passé. Me Youm vous êtes bien placé en tant que juriste de formation et avocat pour connaître la séparation des pouvoirs et que le pouvoir exécutif que nous détenons actuellement ne peut en aucune manière faire passer une loi sans que la majorité parlementaire dont vous êtes les détenteurs la valide. Monsieur le donneur de leçon qu’attendez vous donc pour proposer une Loi criminalisant l’homosexualité une bonne fois si vous êtes vraiment sérieux ? Non, la Loi ne vous intéresse nullement. Voulez seulement distraire les Sénégalais pour orienter le débat politique ailleurs comme vous avez l’habitude de faire. Conscients que le régime est entrain de poser des réformes fondamentales qui changeront forcément le vécu quotidien des sénégalais. Chose que vous étiez incapables de faire pendant 12 ans au pourvoir. Vos leçons de morale gardez-les pour vous-même le moment venu l’homosexualité sera criminalisée aujourd’hui inch’Allah.