La CAN de beach soccer se tiendra du 19 au 26 octobre (CAF)

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer se tiendra du 19 au 26 octobre 2024 à Hurghada, en Egypte, a annoncé, lundi, la Confédération africaine de football (CAF), dans un communiqué reçu à l’APS. L’équipe nationale de beach soccer du Sénégal fait partie des huit équipes qualifiées à la CAN 2024. Le Sénégal, sept fois champion d’Afrique, détient actuellement le trophée de la CAN de beach soccer. Outre le Sénégal et l’Égypte, pays hôte, le Ghana, le Malawi, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique et la Tanzanie seront en lice pour la phase finale.