« L’histoire ahurissante et scandaleuse de Prodac… », Alioune Tine

L’affaire du Prodac, souligne Alioune Tine sur X lundi, révèle un tableau alarmant de la situation de l’état de droit au Sénégal et de ses implications néfastes sur la démocratie et la gouvernance. Selon le Président d’AfrikaJom Center, les multiples dysfonctionnements qui ont entouré ce programme, allant des irrégularités dans la gestion des fonds publics à l’absence de transparence et de responsabilité, ont des répercussions profondes et étendues. « L’histoire ahurissante et scandaleuse de Prodac nous dit l’état lamentable de l’état de droit au Sénégal et ses conséquences désastreuses sur la démocratie, dysfonctionnements du processus électoral et de l’éligibilité, dysfonctionnements de la justice, dysfonctionnements des services publics des finances sans compter les tensions politiques et les violations des droits humains », a regretté Alioune Tine. A en croire le droit de l’hommiste, est impératif de tirer toutes les leçons de cette expérience pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l’avenir. Il faut tirer toutes les lecons de cette expérience pour ne plus jamais la répéter.