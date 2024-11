L’ancien ministre Cheikh Oumar Anne s’en prend vivement à Macky Sall : Il « n’accepte pas l’idée que certains… »

Cheikh Oumar Anne, alias « Thierno de Ndioum », a vivement réagi aux accusations de l’ancien président Macky Sall et de ses soutiens. Dans une vidéo largement partagée, la journaliste Aissatou Diop Fall affirme que Cheikh Oumar Anne aurait rejoint le parti d’opposition Pastef. Indigné, celui-ci a répliqué en dénonçant une « tentative de déstabilisation » de la coalition « Jamm ak Njarin », dirigée par Amadou Ba. « Cette calomnie orchestrée par Macky Sall vise à affaiblir notre coalition. Amadou Ba sera bientôt à Ndioum pour un grand meeting, malgré les complots de certains responsables du département de Podor », a affirmé Anne, soulignant son engagement intact envers Amadou Ba et la coalition « Jamm ak Njarin ». Ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne a également critiqué ses adversaires, accusant Macky Sall de vouloir maintenir son contrôle sur le paysage politique et d’être à l’origine de fausses rumeurs. « Les jeunes se rallient massivement à Amadou Ba, ce qui pousse « Takku Wallu » à tenter de me discréditer. Macky Sall n’accepte pas l’idée que certains s’émancipent de son influence », a-t-il déclaré, menaçant de riposter à toute nouvelle attaque. Anne a par ailleurs confronté directement Aissatou Diop Fall, lui rappelant les principes de vérification journalistique avant la publication d’informations. Selon lui, la journaliste aurait répondu en refusant de reconnaître la légitimité de « Jamm ak Njarin ». Il a également accusé Macky Sall d’avoir tenté de collaborer avec Pastef dans le passé, avant de s’en éloigner. Anne déplore une campagne de dénigrement visant d’autres membres de sa coalition, comme Demba Ba et Aboubacry Sow, eux aussi accusés à tort de vouloir rejoindre des partis rivaux. Enfin, Cheikh Oumar Anne a contesté toute association avec Pastef et a accusé l’ancien ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo d’être en discussion avec ses membres. « Je persiste et signe : je n’ai aucun lien avec Pastef », a-t-il conclu fermement.