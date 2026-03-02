L'acteur Shia LaBeouf assume son homophobie après une violente bagarre

L’acteur connu pour son rôle principal dans « Transformers » avait été arrêté en état d’ivresse le 17 février dernier après avoir frappé deux personnes en pleine rue.



Interviewé par le YouTubeur Andrew Callaghan, l’acteur de 39 ans a expliqué ce qui a conduit à son arrestation en plein milieu des célébrations du Mardi gras dans la ville. « Quand je suis seul et que trois gays sont à côté de moi et me touchent la jambe, j’ai peur », a-t-il déclaré. « Je suis désolé. Si c’est de l’homophobie, alors oui, je le suis. Honnêtement, les homosexuels imposants me font peur », a-t-il ajouté.



L’acteur, connu pour son rôle principal dans « Transformers », avait été arrêté le 17 février dernier à La Nouvelle-Orléans lors des festivités de Mardi gras après avoir frappé deux personnes en pleine rue, à la sortie d’un bar.



Si l’on ignore encore les circonstances exactes de cette arrestation, deux personnes de la communauté LGBT ont assuré quelques jours plus tard que l’acteur, révélé dans la série Disney « Even Stevens » (« La Guerre des Stevens », en VF), avait proféré des insultes homophobes.



S’il n’a pas directement confirmé ces propos, l’acteur a reconnu avoir eu une altercation avec une personne homosexuelle et a précisé qu’il était agacé par la présence de personnes homosexuelles près de lui. « Je n’ai rien contre les homosexuels, mais ne le soyez pas près de moi. Ne soyez pas homosexuels sur mes genoux », a-t-il lancé.



L’acteur de 39 ans a également tenté de minimiser la portée de ses propos homophobes par l’alcool qu’il avait consommé ce jour-là. « J’étais ivre et c’était Mardi gras. Donc tout ce que j’ai dit n’a aucune valeur », s’est-il justifié.



Shia LaBeouf avait déjà été arrêté en 2017 pour ivresse sur la voie publique. Lors de son arrestation, il avait tenu des propos racistes envers la police, selon Associated Press, avant de s’excuser en évoquant sa dépendance à l’alcool.

