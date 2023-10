L'Etat table sur un budget d'environ 7000 milliards de FCFA en 2024

L'Etat du Sénégal prépare son budget pour 2024. Il tournerait autour de 7000 milliards de francs Cfa pour cette année qui sera électorale. Le communiqué du Conseil des ministres de mercredi a juste informé que le Conseil a examiné et adopté la Loi de finances 2024. Sans aucune précision. D'après des informations de L'Observateur, les prévisions du prochain budget se chiffrent à environ 7 000 milliards FCFA. Un bond significatif car le projet de loi des Finances 2023 était arrêté à la somme de 6 400 milliards FCFA. Seulement, même si la Lfi a été adoptée, elle doit subir des retouches après les observations soulevées, hier, en Conseil des ministres. Le ministre des Finances et du budget, Moustapha Bâ, devra encore travailler avec ses services pour la dernière mouture avec des indications plus précises sur les recettes et les dépenses.