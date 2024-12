L’Assemblée nationale va travailler avec rigueur pour contrôler l’action du gouvernement, assure son président

Le nouveau président de l’Assemblée Nationale, Malick Ndiaye, a assuré, vendredi, que l’Institution qu’il dirige travaillera avec ‘’rigueur’’ à légiférer et contrôler l’action gouvernementale afin de répondre aux aspirations du peuple sénégalais. ‘’Pour une Assemblée pleinement engagée, nous travaillerons avec rigueur à légiférer pour le bien commun, à contrôler efficacement l’action gouvernementale et à répondre aux priorités nationales en plaçant les aspirations du peuple sénégalais au cœur de nos préoccupations’’, a-t-il dit lors de la séance consacrée à la ratification des listes des membres des Commissions permanentes de la 15 e législature. ‘’Mes chers collègues, (…) je prends l’engagement de travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice. Ensemble en nous inspirant des valeurs de Jub Jubal Jubbanti, nous bâtirons une Assemblée exemplaire digne de la confiance que nous accorde notre peuple’’, a-t-il déclaré. Le président Ndiaye considère que la ‘’rupture’’ attendue de l’Assemblée nationale passera par l’impulsion d’une nouvelle dynamique à la promotion d’une ‘’institution proche des citoyens résolument responsable et tournée vers l’avenir’’. Il a notamment promis que durant sa présidence, l’institution parlementaire donnera l’exemple en matière ‘’d’équité et d’accessibilité’’. ‘’Nous accorderons aussi une attention particulière à l’inclusion en veillant à ce que nos infrastructures et outils soient adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux non-voyants ainsi qu’à tous ceux qui pourront rencontrer des obstacles à leur participation’’, a-t-il fait valoir, réitérant que la 15e législature va œuvrer au renforcement de la transparence par l’accessibilité de ses travaux à travers la mise en place d’une chaine parlementaire. ‘’A ce titre, la transition numérique sera au cœur de nos réformes pour moderniser nos processus internes, faciliter l’accès aux documents de travaux et optimiser la consultation citoyenne’’, a-t-il signalé. Le ministre sortant du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé a représenté le gouvernement à cette séance.