Khalifa Sall : « Ce qui est arrivé à Barthelemy Dias est inacceptable »

La pilule ne passe pas. L’Etat du Sénégal, à travers l’arrêté du préfet de Dakar a notifié à Barthelemy Dias sa révocation de la mairie de Dakar le vendredi 13 décembre 2024. La raison évoquée par l’autorité est la condamnation du désormais ex-édile de Dakar dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf.

Sur les ondes de la RFM, le leader du mouvement Taxawu Sénégal a apporté son soutien à son poulain. « Pourquoi le ministre de la justice a-t-il attendu qu’il soit réélu, qu’il ait une deuxième légitimité, pour agir ? », s’est-il d’emblée interrogé avant de souligner le caractère « gênant » de cette démarche qu’il qualifie d’« inacceptable ».

En 2018, l’ancien maire de Dakar avait subi le même sort suite à sa condamnation en première instance à 5 ans de prison pour escroquerie sur des fonds publics et faux en écriture.

Il déclare : « Ce qui est arrivé à Barthelemy Dias ces derniers jours est inacceptable. D’abord, ce n’est pas élégant et c’est inacceptable. On a usé de stratagèmes pour chercher à le priver de sa légitimité et de son mandat ». Le quatrième à la dernière élection présidentielle d’annoncer que des « démarches nécessaires » seront initiées avec tout le monde pour que « ce deuxième coup, cette forfaiture » ne puisse aboutir.

Khalifa Sall n’a pas manqué de réagir aux nombreuses convocations de personnalités publiques constatées ces derniers temps. « Je suis assez stupéfait par la manière de faire de ce nouveau pouvoir. Tout est au forceps, on veut réduire tout le monde au silence, les gens sont convoqués à tour de bras : à la DIC, à la cybercriminalité ou cybersécurité… Et, c’est comme si le pluralisme des idées devait disparaître de ce pays », dit-il.