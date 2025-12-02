Justice : Waly Seck auditionné ce mardi

Après Ismaïla Ngom, Birane Ngom et Bocar Daff, c'est au tour du chanteur Waly Seck d'être entendu par le président du Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier. Le fils de feu Thione Seck sera interrogé sur le fond de l'affaire ce mardi, dans le cadre du volet Amadou Sall de l'affaire Farba Ngom-Tahirou Sarr.



Pour rappel, dans ce dossier, le chanteur est déjà inculpé pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Il bénéficie toutefois d'une liberté provisoire après avoir consigné 210 millions de francs CFA, montant correspondant à la somme reçue de Woodrose Investment Ltd, une société liée au fils de l’ancien Président Macky Sall, rapporte Libération.

