Justice : «Atépa» réclame 100 millions F Cfa à…

Entre Pierre Goudiaby «Atépa» et Adama Gaye, rendez-vous le 27 novembre. C’est la date retenue par le tribunal correctionnel de Dakar pour se pencher sur le différend entre le célèbre architecte et le non moins réputé journaliste. L’affaire a été appelée ce mercredi avec la fixation du montant de la consignation à 50 000 francs Cfa, selon Les Échos, qui donne l’information. «Atépa», qui poursuit Adama Gaye pour diffamation, lui réclame 100 millions de francs Cfa au titre des dommages et intérêts. Le plaignant mentionne dans sa plainte que sur Facebook, Adama Gaye a déclaré que le ministère de l’Urbanisme «est désormais dénommé ministère de Pierre Atépa», suggérant que le chef dudit département, Balla Moussa Fofana, serait son pion. En plus, pointe l'architecte, le journaliste lui a imputé un présumé scandale concernant la Maison du Sénégal aux États-Unis.