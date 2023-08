Juan Branco aurait quitté le Sénégal

Dans son édition de ce samedi, Libération fait une grosse révélation à propos de l’affaire Juan Branco. Le journal rapporte que l’avocat français, traqué par les Forces de défense et de sécurité, aurait quitté le Sénégal par voie maritime. «Une image interceptée par les enquêteurs dans un des téléphones de Pape Sow le laisse penser», souffle la même source. Pape Sow est le maire de Sangalkam. Il a été arrêté jeudi en fin de soirée chez lui, à Keur Ndiaye Lô. Il est accusé d’avoir organisé l’hébergement dans un hôtel au Lac Rose de Juan Branco, entré sur le sol sénégalais alors qu’un mandat d’arrêt était suspendu au-dessus de sa tête. Dans le cadre de l’enquête pour déterminer les conditions d’entrée au Sénégal de l’avocat français, qui serait passé par la Gambie, Me Babacar Ndiaye, avocat de Ousmane Sonko, a été également arrêté. Il est soupçonné lui aussi de faire partie des complices présumés de Me Branco.