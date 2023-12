Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026: L’intégralité du discours introductif de Mamadou Diagna Ndiaye au Conseil présidentiel, sur la préparation

In extenso, L’intégralité du discours introductif de Mamadou Diagna Ndiaye au Conseil présidentiel, sur la préparation



Monsieur le Président ;



Je vous remercie de ce Conseil Présidentiel qui est une occasion pour vous faire le point sur la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Cet événement, une première en Afrique, portera à jamais votre empreinte mémorielle, pour avoir conduit la délégation sénégalaise à Buenos Aires, en octobre 2018.



Depuis le retour d’Argentine, vous avez suivi la préparation et je vous ai régulièrement entretenu des évolutions du projet et recueilli vos orientations.



A plusieurs occasions, à Dakar, à Lausanne, à New York, vos rencontres avec le Président du CIO Thomas Bach vous ont permis d’apprécier ensemble l’état de préparatifs, et d’avoir une parfaite convergence de vues sur les grands sujets olympiques.



Dans la période qui a suivi le report des jeux du fait de la pandémie de Covid 19, des activités soutenues ont rythmé notre agenda et un point d’étape sur la préparation des Jeux a fait l’objet de présentations régulières devant la famille du sport et de l’olympisme :



• En juillet 2021 lors de la 138ème session du CIO à Tokyo ;

• En octobre 2022 à l’occasion de la 4ème réunion de la Commission de Coordination du CIO pour les JOJ Dakar 2026, en visioconférence ;



• En décembre 2022 à Lausanne devant les membres de la Commission Exécutive du CIO ;

• En septembre 2023 à la 5ème réunion de la Commission de Coordination du CIO pour les JOJ Dakar 2026, en visioconférence ;



• Le 16 octobre 2023 lors de la 141ème session du CIO à Mumbai en Inde ;



• Et tout dernièrement, le 30 novembre 2023 à Paris devant les membres de la Commission Exécutive du CIO.



Ces différentes instances du CIO ont pu apprécier le travail réalisé et noter les jalons importants qui ont été franchis, concernant notamment :



• L’actualisation du Plan d’Edition ;

• L’optimisation du Programme Sportif ;

• Les travaux de construction/réhabilitation des Sites et des Infrastructures destinés à accueillir les jeux ;

• Le portage par la Jeunesse locale.



Les JOJ Dakar 2026 s’inscrivent dans la ligne de la Vision qui place la Jeunesse et le Sport au cœur des dynamiques.

Pour réussir ce pari, la Co-création entre Dakar 2026 et le CIO demeure en vigueur.



C’est autour de ce principe que se sont poursuivis :



• L’implication continue de toutes les parties prenantes au Sénégal ; et

• La consolidation des partenariats avec les membres de la famille olympique, l’ACNO, l’ACNOA, l’ASOIF, les Fédérations Internationales, les autres Comités d’Organisation, etc.



La collaboration avec Beijing 2022, Paris 2024, Milano Cortina 2026, la France, la République Populaire de Chine, l’Union Européenne, constituent de solides gages de succès et d’héritage.



Au cours du mois de janvier 2024, en réponse aux invitations des Présidents des Comités Olympiques, je serai en visite au Japon, en Corée et en Chine, pour consolider des engagements pris notamment avec la partie chinoise, qui nous apporte un soutien considérable pour la cérémonie d’ouverture en 2026.



Monsieur le Président ;



Nous sommes à 1040 jours de l’ouverture des JOJ Dakar 2026.



Si nous avons pu, jusqu’ici, être au rendez-vous à chacune des étapes passées, c’est parce que nous avons pu bénéficier, grâce à vos orientations, de l’accompagnement du Premier Ministre et des Ministres, en particulier de ceux dont les départements sont au premier plan :



• Le Ministre des Sports, dont les services participent de façon assidue aux réunions du Comité Directeur et aux autres activités de terrain à travers le Secrétariat Général, la Direction du Sport de Haut Niveau, la Direction des Activités physiques et sportives, le Direction de la Formation ;



• Le Ministre des Finances et du Budget qui a donné toutes les instructions pour le respect des engagements pris avec le CIO ;



• Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, avec la mobilisation et l’implication de tout le réseau diplomatique et consulaire pour la promotion des JOJ 2026, avec qui nous avons revisité notre partenariat il y a quelques jours ;



• Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui assure :



o d’une part, à travers l’Ageroute, la Maitrise d’Ouvrage Déléguée des travaux de construction/réhabilitation des sites sportifs financés par l’Agence française de Développement, qui ont déjà démarré sur le terrain ;



o d’autre part, à travers le CETUD et la SENTER, le Plan de Transport et de Mobilité des JOJ 2026.



Les autres départements ministériels comme le ministère de l’Intérieur, le ministère des Forces Armées, le ministère du Tourisme et des Loisirs, le ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi, le ministère de l’Education nationale, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, etc., jouent également un rôle déterminant dans la mise en œuvre du projet.



Monsieur le Président ;



Le socle du projet Dakar 2026 demeure articulé autour de la Vision : « La Jeunesse et le Sport : pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d’inspiration pour l’Afrique ».



C’est autour de cette vision qu’a été conduite l’actualisation du Plan d’Edition qui, au-delà d’être un engagement contractuel, a été l’occasion d'adapter le projet Dakar 2026 aux évolutions des dernières années, d'optimiser le plan de livraison des Jeux et de s’aligner avec le CIO et les autres parties prenantes du mouvement olympique.



Aux premières heures de sa prise de fonction, le Premier Ministre, Ministre des Sports, nous avait reçu pour faire le point en présence de ses équipes. J’ai eu des échanges réguliers avec les acteurs de la Société civile et avec les différentes composantes du Clergé.



Cette démarche, conforme à l’esprit olympique, a pour finalité de garantir l’adhésion de tous les segments de la société sénégalaise à ce projet historique, événement fédérateur.



Monsieur le Président ;



Avant de conclure, je voudrais réitérer l’invitation du Président Thomas Bach et celle du Président Emmanuel Macron, qui ont fait de vous leur « Spécial Guest » pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se tiendront du 26 juillet au 08 août 2024.



Je voudrais également vous transmettre les chaleureuses salutations de Sheikh Ahmad al Fahd al Sabbah qui m’a rappelé l’idée qu’il vous avait soumise lors de sa visite à Dakar, de faire de Gorée, un lieu privilégié de visite et de découverte pour tous les membres de la famille olympique en 2026.



Pour une présentation en détail des avancées, je vous propose de donner la parole au Coordonnateur Général Ibrahima Wade, pour une revue exhaustive.