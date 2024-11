«Je suis au regret de vous dire que...» : le dernier message de Moustapha Bâ à ses anciens collègues du gouvernement

L'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, est décédé à l'âge de 59 ans, des suites d'une courte maladie. Une vague d'hommages a submergé la toile à l'annonce du décès survenu ce lundi à Paris. Du Président Bassirou Diomaye Faye à son prédécesseur Macky Sall, en passant par ses anciens collègues du gouvernement et les députés de la 14e législature, tous ont réagi, rendant hommage à un commis de l'État. L'Observateur révèle le contenu du dernier message que Mamadou Moustapha Bâ a adressé à ses anciens collègues ministres dans le groupe WhatsApp du Comité de pilotage du Livre Blanc consacré aux réalisations du Président sortant, Macky Sall. «Chers collègues, je suis au regret de vous dire que mon téléphone est cloné. Merci de ne pas m'envoyer de messages ni d'appeler. Je suis actuellement à Paris et je rentre à Dakar sous surveillance», avait-il écrit, repris par la source. Qui signale que «malgré les multiples tentatives de ses anciens collègues, qui avaient partagé les arcanes du pouvoir sous le régime de Macky Sall, [les] efforts [de ces derniers] pour obtenir des précisions, ont été vains». «Même lorsqu'il commença à utiliser un autre numéro, connu de très peu de personnes, Moustapha Bâ restait enveloppé d'une aura de mystère», avance le journal du Groupe futurs médias. «Ce n'est vraiment rien de grave», a-t-il répondu face à l'insistance d'un ministre. La triste nouvelle a pris de court les membres dudit groupe WhatsApp car, croit savoir le quotidien d'information, Mamadou Moustapha Bâ, qui «devait se rendre à Grenoble tous les trois mois pour des check ups» avait retrouvé «une forme éclatante». L'Obs relaye la boutade qu'il avait lancé à ses collègues : «Depuis que je ne suis plus au gouvernement, mon médecin m'a dit que ma tension est revenue à la normale. Là, je suis en super forme.»