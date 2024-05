« Je milite pour l’arrêt des arrestations et des emprisonnements systématiques pour des faits d’injures » (GMS)

Guy Marius Sagna dit militer pour l’arrêt des arrestations et des emprisonnements systématiques pour des faits d’injures et de diffamations. Le député estime que les insulteurs et ceux qui diffament peuvent être poursuivis au civil et au paiement de dommages et intérêts le cas échéant. Voici l’intégralité de son post : « DÉPÉNALISER » est un verbe qui signifie aussi « soustraire (une infraction, une action) à la sanction du droit pénal. ». Autrement dit, je milite pour l’arrêt des arrestations et des emprisonnements systématiques pour des faits d’injures et de diffamations. Ils sont graves. Les insulteurs et ceux qui diffament peuvent être poursuivis au civil et au paiement de dommages et intérêts le cas échéant. Quel est l’intérêt de la dépénalisation des injures et diffamations et d’une poursuite au civil avec paiement de dommages et intérêts ? Les insulteurs ne s’échapperont pas. Ils ne vont pas remplir nos prisons déjà trop remplies. Et personne n’utilisera une diffamation ou une injure réelle ou supposée pour empêcher à un.e Sénégalais.e d’être candidat.e. D’ailleurs, pour rappel, nos juridictions régionales et sous-régionales africaines, notamment la Cour de justice de la CEDEAO et la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ont demandé expressément que les peines de prison pour ces infractions (diffamation, injures publiques, etc.) soient dépénalisées. Pleins succès au dialogue national ! Réformons et modernisons notre justice ! Une justice au service du peuple et de la lutte pour la souveraineté ! JUB, JUBAL, JUBBANTI ! GMS,