Iran : six experts nucléaires ont été tués dans l'attaque israélienne, disent les médias du pays

Soupçonnant Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique, Israël a annoncé dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin avoir mené une première série de « frappes préventives » contre des cibles militaires et nucléaires iraniennes. Selon une source militaire israélienne, l'État hébreu a mené « des dizaines » de frappes à travers toute la République islamique. Des explosions ont notamment été entendues dans la capitale ainsi que sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran.



e puissant chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, a été tué dans l'attaque israélienne, affirment les agences de presse iraniennes Tasnim et Mehr, tandis que la télévision d'État indique que le quartier général de la force est en flamme et que de la fumée se dégage du bâtiment situé rue Pirouzi, dans l'est de Téhéran. Le chef d'état major iranien, Mohammed Bagheri, a également été tué dans l'attaque a affirmé la télévision d'État.



opération militaire, dont l'armée israélienne a dit que la « première phase » était terminée, durera « autant de jours que nécessaire », avertit le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l'état d'urgence avait été décrété sur l'ensemble du territoire de l'État hébreu qui a également fermé son espace aérien, par crainte d'une riposte de l'Iran.