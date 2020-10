International : Le Pr Serigne Maguèye Guèye, lauréat du Prix Albert Schweitzer 2020 de la Société internationale d’urologie (Siu)

Le Sénégal encore honoré dans le monde par un de ses fils. Il s’agit du professeur Serigne Maguèye Guèye qui a été désigné lauréat du Prix Albert Schweitzer, Edition 2020 par la Société internationale d’urologie (Siu). Celui-ci, titulaire de chirurgie / urologie à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar et actuellement le Chef de service Urologie à l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, devient ainsi le 13e récipiendaire de ce prestigieux prix et le premier en Afrique subsaharienne. Honoré cette année, le Pr Guèye a été membre des plus importantes associations internationales et sociétés savantes luttant contre le cancer. Il est actuellement Président du Collège ouest-africain des chirurgiens et initiateur du Centre de santé communautaire Aristide Mensah de Yeumbeul dont l’objectif est le rapprochement géographique et économique des soins, a appris Dakaractu, ce mardi 13 octobre 2020.

Le Prix Albert Schweitzer récompense un urologue pour sa contribution remarquable à l’enseignement de l’urologie et à la formation des urologues, particulièrement dans les pays à ressources humaines en santé limitées notamment les pays en développement. Prix institué en 2004 par la Siu (fondée en 1907) dont la mission est de permettre aux urologues de tous les pays, grâce à la coopération internationale en matière d’éducation et de recherche, d’appliquer les normes les plus élevées de soins urologiques à leurs patients’’, a précisé le communiqué parvenu à la rédaction.

Lequel précise que la Siu est une plateforme internationale majeure pour l'éducation urologique durable et des activités philanthropiques collaboratives visant à améliorer les soins urologiques avec plus de 10 000 membres de plus de 130 pays.

Il est également relevé que dans le cadre de l’Ong Institut pour la Formation et la Recherche en Urologie et Santé Familiale qu’il a créée en 2004, il travaille dans le sens d’un accès universel aux soins chirurgicaux dans les zones les plus reculés du continent africain. Il est de tous les combats pour la restauration de la dignité des femmes atteintes de fistules ou victimes de mutilations génitales.