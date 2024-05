Initiatives de Sonko : L’appréciation positive de Birahim Seck

Birahim Seck, le coordonnateur du forum Civil, apprécie positivement les initiatives du Premier ministre Ousmane Sonko, relatives au réexamen de certaines conventions, minières, pétrolières, halieutiques… Le Premier ministre va réexaminer les conventions dans des secteurs clés tels que les mines, le pétrole et la pêche, ainsi que la nécessité de revoir les finances publiques sur une période significative. Selon Birahim Seck sur X, l’axe est bon : »le PM a, en outre, évoqué les diligences relatives au réexamen de certaines conventions notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er 01 2019 au 31/03/2024. » Ces initiatives du Premier ministre seraient perçues comme une réponse appropriée aux défis auxquels le pays est confronté, notamment en matière de transparence, de bonne gouvernance et de gestion responsable des ressources naturelles.