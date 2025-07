Inflation : Ce qui explique la flambée des prix au Sénégal

L’inflation qui frappe le Sénégal depuis plusieurs années trouve largement son origine hors de ses frontières. Loin d’être uniquement la conséquence de facteurs internes, la flambée des prix observée concerne surtout des produits importés, en particulier les denrées alimentaires et les énergies fossiles. Cette inflation importée constitue un défi majeur pour les autorités, qui disposent de peu de leviers face à des chocs mondiaux persistants.

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), les prix à la consommation ont augmenté de 4,5 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, une dynamique largement tirée par la hausse des produits alimentaires (+6,2 %) et de l’énergie. En cause, la volatilité des marchés internationaux, aggravée par les tensions géopolitiques, les perturbations logistiques mondiales et les effets persistants des crises énergétiques. Le Sénégal, qui importe plus de 70 % de ses besoins alimentaires en riz, blé, huile ou lait, ainsi que l’essentiel de ses carburants, reste donc structurellement exposé à ces variations de prix.