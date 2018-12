Hommage à Sidy Lamine Niasse (Par Baba Tandian)

Il y a des moments vous avez l’impression que le monde s’écroule sous vos pieds, car la disparition subite de Sidy lamine en ai une illustration. Sidy on aime ou on n’aime pas il reste le grand patron de presse du Sénégal, le lion de la presse l’homme par qui la presse s’est développé à pas de géant sans en avoir l’air, aujourd’hui j’ai décidé de rendre à césar ce qui appartient à césar.

Sidy restera à jamais un incompris un grand monsieur. Personnellement il a galvanisé la presse écrite, audio, et télévisuelle et il a déversé un nombre incalculable de journaliste de tous genre homme et femme.je me souviens en 1993 il a claqué les portes du NIS ( nouvelle imprimerie du Sénégal ) pour refuser le dictat de Mme Simonet alors directrice des NIS structure appartenant à l’époque au tout puissant groupe Hersant , exerçant un terrible monopole car ayant la seule rotave au Sénégal, je fus contacté par Mansour Dieng dg de Icône, à l’époque responsable commercial des NIS sauf qu’on avait pas de rotative mais des machine offset à feuille, malgré l’endicape et la lenteur d’une presse offset par apport à la rotative 20 fois plus rapide ,il avait décidé de ne pas retourner au NIS malgré les sollicitation des responsable de NIS car Sidy étais un très bon client et très bon payeur, à l’imprimerie on a décidé de relever le défis, et je ne savais pas en acceptant de tirer Walf sur mes machines offset, il allait faire de moi un patron de presse et l’histoire mérite d’être raconté. Après 2ans d'impression de Walf dans nos locaux à l'issue d’une réunion il m’a persuadé à acheter une rotative et il vaut promis que si je faisais cet investissement il allait doubler son tirage et surtout que tous les autres journaux viendrais compte tenu de la qualité d’impression alors j’ai décidé sans hésiter avec l’appui de notre banque d’acheter une rotative, une première pour le Sénégal et pour un sénégalais.

Quand cette roto est arrivée Sidy a multiplié son tirage par 3 car on avait gagné en rapidité, et par miracle tous les autres journaux sont venu à l’époque ils étaient 5, Walf, Sud, Témoin, Soleil et le Cafard. 1an après Sidy nous a quitté pour monter sa propre imprimerie, alors il fallait trouver une solution à ce départ car le manque à gagner était énorme surtout pour faire face au remboursement du crédit bancaire.

Après plusieurs réflexions j’ai décidé au mois de janvier 1997 de créer le quotidien le MATIN qui est devenu le 4 ème quotidien édité tous les matins et tirer à plus de 20.000 exemplaire. Et ainsi comme je le disais au début de mes propos Sidy vient de me faire rentrer dans la galaxie des patrons de presse du Sénégal et j’en était très honoré.

Au bout 2 mois Bara Tall me rejoins l’aventure ensuite ce fut Cheikh Tall Dioum et Youssou Ndour. C’est ainsi que les grands noms de la presse d’aujourd’hui sortie tout fraîchement du Cesti ont pris d’assaut la rédaction du matin, et c’est une immense plaisir que je vais en citer quelques un il s’agissait feu ALAIN AGOTON, PAPE SAMBA KANE ,YORO DIA, ALASSANE SAMBA DIOP, ALI BANDEL NIANG, ALIOUNE NDIAYE ,YAKHAM MBAYE, MAMADOU IBRA KANE dg stade, CHEIKH DIALLO, DIAW MBODJ ALASSANE DIALLO, ABDOU KARIM DIARRA ALIOUNE FALL.MASSAMBA MBAYE ,SOULEMANE KANDJI YHIERNO TALLA SAMBOUDIAN CAMARA tous ses gosses dirigés par un maestro de la presse Mame Less Camara assurément l’arrivée du matin a été saluée par le directeur du cesti à l’époque qui offre enfin au élève de la presse écrite une débouché. Un an après la direction du Matin éclate Bara Tall, Cheikh Tall Dioum et Youssou Ndour quittent le MATIN pour créer le groupe Info 7 Trac et le populaire encire une après 1 an nouvelle scission au sein de info 7 CHeikh Tall Dioum et Youssou Ndour quitte à leur tour pour aller créer chacun de son côté son propre groupe de presse.

Pour CTD il créera la presse des Almadies avec le quotidien Volcan et un hebdo Terminal quand à Youssou il a créé une radio (Fm Sport) qui deviendra aujourd’hui le groupe Futur Média. Voilà l’œuvre de Sidi hors de walfadjiri que dire de son propre groupe qui était devenu une école et lieu de recrutement et les meilleurs sortaient de Walf.

J’adresse mes sincères condoléance à sa famille ses enfants au Khalil Niassene à son grand frère Ahmed Khaifa Niasse, que la terre de Kaolack lui soit légère et que dieu le tout puissant l’accueil dans son paradis. Baba.