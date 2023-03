Hausse des tarifs des bus Tata: L’Aftu s’engage dans un bras de fer avec le Cetud

L’Association de financement des transports urbains (Aftu) a décidé de maintenir la hausse des tarifs. Cela en dépit des sanctions brandies pour le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud). El Hadji Mouhammadou Ndoye, trésorier de l’Aftu sur les ondes de Rfm est revenu sur les raisons de leur posture. « Lorsque, l’Aftu voulait augmenter sa tarification, c’était bien avant la hausse du prix du gasoil. Nous achetions les minibus à 21 millions en 2005 et maintenant leur prix revient à 24 millions 500 000 F CFA. Le litre de gasoil est aussi passé de 500 à plus de 800 FCFA et cela se répercute sur nos recettes », a étayé M. Ndoye. Qui ajoute : « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous sommes en discussion avec l’Etat par le biais du Cetud sur la tarification, mais depuis lors, il n’y a aucune avancée. C’est ainsi que nous avons pris nos responsabilités pour augmenter les tarifs ».