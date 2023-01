HAUSSE TARIFS BUS TATA : MANSOUR FAYE MENACE ET RAPPELLE

Le ministre des Transports terrestres compte sévir si, comme annoncé, l’Association de financement des transports urbains de Dakar (AFTU) augmente les tarifs du transport urbain. Dans un communiqué, Mansour Faye a rappelé que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret n°2009-20 du 22 janvier 2009. À noter qu’à ce jour, « aucune augmentation des tarifs de transport n’a été discutée, encore moins arrêtée, avec les opérateurs ». Par conséquent, « toute hausse unilatérale des tarifs serait contraire au décret précité et aux conventions signées entre l’autorité de régulation des transports urbains, le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) et les groupements d’intérêt économique membres de l’AFTU », en plus de constituer « une infraction à la réglementation sur les tarifs de transport routier, notamment la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur », soutient-on. Le ministère a aussi fait savoir que « des concertations sont en cours pour subventionner directement les opérateurs, afin que le réajustement des prix du carburant n’ait pas d’impact sur la tarification du transport routier ». Mansour Faye appelle ainsi les « opérateurs à veiller à l’application stricte de la réglementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer à l’encontre de tout contrevenant les sanctions prévues par la réglementation en vigueur ». Loin de s’en limiter là, « il invite, également, les forces de sécurité chargées du contrôle routier à veiller strictement au respect des tarifs actuels ».