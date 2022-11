Gustavo Alfaro, sélectionneur Equateur : « La bataille contre le Sénégal sera encore plus difficile »

Le Sénégal affrontera l’Equateur pour la dernière journée de la poule A. Un match qui sera difficile selon Gustavo Alfaro. Hier vendredi, la Tri a fait match nul avec les Pays-Bas (1-1) alors que le Sénégal a décroché sa première victoire du tournoi (3-1) face au pays hôte, le Qatar. » La bataille contre le Sénégal sera encore plus difficile, on doit défendre le prestige du football sud-américain et de l’Équateur », a laissé enendre le sélectionneur Equateur en conférence de presse d’après match. Alfaro dit ne pas être surpris par la performance de ses joueurs. « C’est un processus d’apprentissage. On peut se qualifier ou non mais rien de ce qui se passera au dernier match ne changera la perception que j’ai de mes joueurs », a-t-il confié.