Guerre entre pro-Moussa Balla et pro-Abdoulaye Sow: une vidéo installe un malaise au ministère de l’Urbanisme

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre des bureaux vides et des chaises sans occupants dans les locaux du ministère de l’Urbanisme, de l’Aménagement et des Collectivités territoriales à Keur Malamine, un quartier de Tivaouane. L’auteur de la vidéo a commenté : « Il faudra vite alerter Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme. Voici l’état des lieux aujourd’hui à 11h. Les Apéristes, éléments du ministre sortant Abdoulaye Seydou Sow, font du sabotage en refusant de venir au travail et le ministre n’est au courant de rien. » Cette publication suggère que des tensions politiques influencent le fonctionnement du ministère, où les partisans de l’ancien et du nouveau régime se confrontent. Réaction du Syndicat de l’Administration Publique En réponse à cette vidéo, le Syndicat unitaire des travailleurs de l’administration publique et du parapublic du Sénégal (Sutapps), affilié à l’Union démocratique des travailleurs du Sénégal (Udts), a exprimé, jeudi, sa « profonde indignation face à la diffusion récente d’une vidéo dont l’auteur semble chercher à ternir l’image de leurs collègues du ministère de l’Urbanisme ». Le Sutapps qualifie cet acte de « regrettable », soulignant qu’il va à l’encontre des valeurs de neutralité et de professionnalisme attendues dans la fonction publique. Le syndicat rappelle que les affaires de l’administration publique doivent rester exemptes de toute influence politique ou partisane et loue la rigueur et la disponibilité des agents malgré les défis rencontrés, tels que les retards de salaire et le manque de moyens de transport adéquats. Il appelle les travailleurs à « faire preuve de solidarité et à se mobiliser pour surmonter les défis actuels ». Réaction du Ministère de l’Urbanisme Des sources au ministère de l’Urbanisme qui se sont confiées au journal Bês Bi, ont contesté les allégations de malaise entre les travailleurs. Selon ces sources, « il est faux de parler de sabotage. Le ministère est souvent sur le terrain, et il y a des bureaux libres entre 9h et 12h. Les employés bénéficient même d’indemnités de chantier. Le ministre encourage les cadres à être présents sur le terrain. » Avec PressAfrik