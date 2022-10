Grève de 48 heures dans le secteur de la santé : Les travailleurs menacent de durcir la lutte

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a entamé, aujourd’hui, une grève de 48 heures sur toute l’étendue du territoire. Les blouses blanches ne géreront, au cours de ces deux jours, que les urgences. «Nous sommes convaincus que si l’Etat ne trouve pas de solutions par rapport à nos revendications, un plan d’action beaucoup plus corsé sera appliqué. On n’exclut pas d’aller vers une grève illimitée», a révélé la F2S. Ce nouveau mot d’ordre est décrété après l’évaluation du succès des 72 heures de grève tenues les 21, 22 et 23 septembre 2022. Le mouvement d’humeur est pour ramener l’Etat à la table des négociations. La plateforme revendicative comprend plusieurs points tels que l’accès aux logements sociaux de base, la généralisation de l’indemnité de logement à tous les agents de la santé et de l’action sociale, ainsi qu’au personnel des collectivités territoriales, entre autres. Sur les ondes de la RFM, Cheikh Seck, porte-parole de la F2S, affirme que le mot d’ordre est largement suivi.