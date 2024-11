Grève à l'UCAD : Les 4 réclamations du collectif des amicales

Ce jeudi matin, les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont lancé une grève, provoquant également des affrontements avec les forces de l'ordre. Selon des informations de Seneweb recueillies auprès de Serigne Gackou Aïdara, coordonnateur des écoles et instituts de l’UCAD et membre du collectif des amicales de l’UCAD, les étudiants exigent 4 choses. Premièrement, le collectif des amicales de L’UCAD exige l’ouverture immédiate de tous les restaurants du campus social sans exception, puis l’approvisionnement en médicaments d’urgence au service médical, ensuite la mise en état du terrain de football et enfin la disponibilité de bus pour les étudiants résidents à L’UAM.