Grève à SGO : Désaccord entre la direction et les délégués

La rencontre entre les délégués du personnel, direction générale de la société Sabodala Gold Opérations (SGO) et le ministère du Travail s’est soldée par un échec. Dans un communiqué exploité par Emedia, le collège des délégués du personnel informe : «L’occasion a été saisie par l’ensemble des acteurs pour poursuivre les discussions, suite à la suspension de notre mot d’ordre de grève. Cependant, il nous a été donné de constater que malgré les concessions importantes que nous avons faites, aucun accord n’a pu être trouvé. En effet, les solutions qui ont été proposées ne préservant pas les intérêts fondamentaux des travailleurs, nous n’avons eu d’autres choix que de demander à l’autorité de constater le désaccord.» Toutefois, ajoute le collège des délégués, «nous réitérons aux acteurs notre disponibilité à participer à toute discussion constructive, dénuée de tout préjugé et permettant d’aboutir à un accord qui sauvegarde les intérêts de nos mandats». Pour autant les délégués ne ferment pas les portes et demandent à l’ensemble de ses membres de « rester mobilisés et engagés derrière le collège pour le respect de leurs droits.