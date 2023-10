Grand Challenges 2023 : Réunion historique à Dakar sous la co-présidence de Macky Sall et de Bill Gates

Du 9 au 11 octobre prochains, Dakar accueille un événement inédit : la réunion annuelle 2023 Grand Challenges, organisée sous la co-présidence de Macky Sall, chef de l'Etat du Sénégal, et de Bill Gates, fondateur de la fondation Bill & Melinda Gates. Cette réunion se tient pour la première fois en Afrique de l'Ouest. L'importance de cet événement va au-delà de ses dates, car il célèbre également le 20e anniversaire de la communauté des programmes Grand Challenges. Cette communauté est depuis longtemps engagée dans le soutien de partenariats innovants visant à résoudre les défis mondiaux les plus pressants, qu'il s'agisse de questions de santé ou de développement. Depuis sa première édition en 2005, la réunion annuelle Grand Challenges est devenue un forum mondial de premier plan axé sur la promotion de l'innovation efficace et équitable.